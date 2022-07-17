Грузовик с цистерной влетел в самосвал около Актау

По информации департамента полиции, вызов по данному факту на пульт дежурного «102» поступил 15 июля в 18:00.Выяснилось, что водитель грузовика с цистерной Volvo FH не справился с рулевым управлением и столкнулся со стоящим на дороге самосвалом ЗИЛ-ММЗ-554М. От удара последнего откинуло за дорожное ограждение.Как установлено, пострадал один человек. Его доставили в Мангистаускую областную больницу и оказали медицинскую помощь. Пациент отпущен домой.На водителя Volvo FH составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).Ему может грозить штраф в размере от 20 до 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок от шести до девяти месяцев.