В тяжелом состоянии находится пострадавший в ДТП с верблюдом в Мангистау



- Пациент остается в крайне тяжелом состоянии, все необходимое лечение получает, но пока также находится на аппарате ИВЛ, гемодинамическое состояние нестабильное. Введен в медикаментозный сон, получает антибактериальную терапию и все необходимое лечение, - рассказал Бакытжан Койбеков.

В реанимацию, как сообщил врач, с места аварии поступили двое пострадавших, один из них - в крайне тяжелом состоянии.Врачи диагностировали у мужчины 1989 года рождения закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга и легких, а также политравму, перелом ключицы, множественные переломы ребер и открытый перелом левой голени.Как сообщили в пресс-службе МОБ, второй пострадавший находится в отделении нейрохирургии в палате интенсивной терапии.Напомним, что в ночь на 17 июля водитель Lada Priora совершил наезд на верблюда, в результате чего пострадали три человека. Они были экстренно доставлены в больницу.