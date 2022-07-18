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ЛАДА.kz » Происшествия

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 17:24

Просмотров: 803

В тяжелом состоянии находится пострадавший в ДТП с верблюдом в Мангистау

Один из пострадавших в ДТП с верблюдом находится в крайне тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил Бакытжан Койбеков, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Мангистауской областной больницы (МОБ).

Мангистауская областная больница. Фото Гульмиры Садыровой
В реанимацию, как сообщил врач, с места аварии поступили двое пострадавших, один из них - в крайне тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у мужчины 1989 года рождения закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга и легких, а также политравму, перелом ключицы, множественные переломы ребер и открытый перелом левой голени.


- Пациент остается в крайне тяжелом состоянии, все необходимое лечение получает, но пока также находится на аппарате ИВЛ, гемодинамическое состояние нестабильное. Введен в медикаментозный сон, получает антибактериальную терапию и все необходимое лечение, - рассказал Бакытжан Койбеков.


Как сообщили в пресс-службе МОБ, второй пострадавший находится в отделении нейрохирургии в палате интенсивной терапии.

Напомним, что в ночь на 17 июля водитель Lada Priora совершил наезд на верблюда, в результате чего пострадали три человека. Они были экстренно доставлены в больницу.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:46

Напомним, что в ночь на 17 июля водитель Lada Priora совершил наезд на верблюда, в результате чего пострадали три человека. Они были экстренно доставлены в больницу.

А!, верблюда куда?!, доставили?...
И с его хозяина будет спрос?...

Все мы ходим под богом.
 
 

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