Сотрудники ДЧС спасли тонущего подростка в Актау

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Инцидент произошел в 15А микрорайоне в 14:30. Во время профилактических работ спасатели оказали помощь молодому человеку, который купался в не оборудованном для купания месте и стал тонуть. В медицинской помощи после спасения подросток не нуждался, отметили в пресс-службе департамента.



ДЧС Мангистауской области просит жителей и гостей региона строго соблюдать следующие меры безопасности при купании:

- не купаться и не нырять в не оборудованных и не проверенных местах для купания, так как на дне могут быть камни, мусор и другие опасные предметы;

- не следует входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- не оставлять детей без присмотра в местах купания;

- при купании не заплывать далеко от берега;

- не купаться в запрещенных местах.



- Эти простые правила помогут вам и вашим близким безопасно провести летний отдых, - говорят в департаменте по чрезвычайным ситуациям.