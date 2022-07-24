Врачи рассказали о состоянии сбитого в Актау пешехода

- В экстренном порядке он был доставлен в красную зону приёмного отделения областной многопрофильной больницы. После осмотра дежурным травматологом, нейрохирургом, хирургом, окулистом, ЛОРом, а также после проведения компьютерной томографии, ЭКГ, взятия клинико-лабораторных анализов, оказания первичной медицинской помощи, он госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии, - сообщили врачи.

Как сообщили в областной многопрофильной больнице, 19-летнего пешехода сбили в ночь на 24 июля примерно в 03:00.Предварительный диагноз - сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Закрытый перелом костей таза лонно-седалищной кости слева без смещения костных отломков. Ушибленно-скальпированная рана лобно-височной области головы слева. Множественные ушибленные ссадины шейной, локтевой области слева, обеих кистей рук и надплечья.Молодой человек получил осложнения в виде травматического шока I-II степени.Ранее появилось видео с моментом ДТП.