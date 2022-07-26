В Мангистау ребенок застрял в батарее: ему понадобилась помощь спасателей

Фото ДЧС Мангистауской области
Мать мальчика, жительница села Баскудык Мунайлинского района, обратилась к спасателям 26 июля. Женщина сообщила, что ее ребенок не может достать ногу из-под батареи.
Когда спасатели добрались до указанного адреса, выяснилось, что мальчик случайно засунул ногу между отопительной трубой и полом, а потом застрял.
Спасатели без использования спецоборудования смогли осторожно освободить ногу ребенка. Помощь врачей мальчику не понадобилась.
Когда спасатели добрались до указанного адреса, выяснилось, что мальчик случайно засунул ногу между отопительной трубой и полом, а потом застрял.
Спасатели без использования спецоборудования смогли осторожно освободить ногу ребенка. Помощь врачей мальчику не понадобилась.
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