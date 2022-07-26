В Мангистау ребенок застрял в батарее: ему понадобилась помощь спасателей

Фото ДЧС Мангистауской области

Мать мальчика, жительница села Баскудык Мунайлинского района, обратилась к спасателям 26 июля. Женщина сообщила, что ее ребенок не может достать ногу из-под батареи.



Когда спасатели добрались до указанного адреса, выяснилось, что мальчик случайно засунул ногу между отопительной трубой и полом, а потом застрял.



Спасатели без использования спецоборудования смогли осторожно освободить ногу ребенка. Помощь врачей мальчику не понадобилась.