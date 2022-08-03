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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:59

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С похожим на гранату предметом задержали жителя Актау

Изъятый предмет будет проверяться на взрывчатость, сообщили в департаменте полиции Мангистау.

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Сотрудники управления по противодействию экстремизму вечером 2 августа в 22:15 напротив дома №1 в 4 микрорайоне заметили мужчину с предметом, похожим на гранату.

На место прибыли полицейские, которые изъяли у 25-летнего молодого человека предположительно муляж гранаты.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Назначена соответствующая экспертиза, в ходе которой предмет будет проверяться на взрывчатость. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.

Задержанному может грозить штраф в размере до 5000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

- Уважаемые жители и гости региона, при обнаружении любых подозрительных предметов просим незамедлительно сообщать в полицию. Самостоятельные перемещения опасных вещей могут обернуться трагическими последствиями, - обратились в ведомстве.





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