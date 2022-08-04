Трое мужчин утонули в Каспии в Мангистау

Фото пресс-службы ведомства

По данным пресс-службы ведомства, трагедия произошла 3 августа в 16:38 в Тупкараганском районе, в 36 километрах от села Акшукур, на побережье Каспийского моря.



- В районе насосной станции нефтяной компании «Дунга» утонули трое человек. Местными жителями был извлечён мужчина, 1991 года рождения, который по пути следования в больницу скончался в машине Скорой помощи. Спасателями оперативно-спасательного отряда обнаружены и извлечены из воды тела ещё двух человек, гражданина М. 1987 года рождения и гражданина И. 1991 года рождения, которые утонули во время купания в необорудованном для купания месте, - сообщили спасатели.



Спасатели области напоминают о соблюдении правил безопасности на воде:



— не купайтесь в незнакомых местах;

— не купайтесь в местах, где установлены предупреждающие плакаты о запрете купания;

— не ныряйте в незнакомых местах, на дне могут оказаться огромные камни— не прыгайте в воду с причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;

— не заплывайте далеко от берега;

— не подплывайте к проходящим судам, моторным лодкам;

— при волнении моря в 3-6 баллов от беды не застрахованы даже опытные пловцы. Пронырнуть линию прибоя навстречу волнам несложно. На обратном пути пловец может вдруг почувствовать, что переоценил свою физическую подготовку. Также при шторме существует угроза ударов о прибрежные камни, вследствие чего человек теряет сознание и тонет;

— категорически запрещается употреблять алкогольные напитки и купаться в нетрезвом состоянии;

— ни в коем случае не плавайте на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках — подручное средство может оказаться неисправным, порваться, человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно для тех, кто не умеет плавать;

— находясь вблизи воды не оставляйте детей без присмотра. Случаи гибели детей на водоемах происходят из-за отсутствия родительского контроля, невнимательности и равнодушия взрослых.



- Несоблюдение правил поведения на воде может привести к трагическому исходу. Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на водоемах может предупредить беду, - отметили спасатели региона.