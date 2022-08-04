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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:58

Просмотров: 641

Трое жителей Актау попали в «ловушку» мошенницы

В управление полиции Актау с заявлением обратились трое местных жителей, попавших в «ловушку» мошенницы. По данным полиции, женщина причинила ущерб потерпевшим на общую сумму 2 734 000 тенге.

Иллюстративное фото
По данным пресс-службы полиции, мошенница решила воспользоваться сезоном отпусков и обманула жителей, обещая им дешёвую путёвку в Турцию. Потерпевшим причинён ущерб на общую сумму 2 734 000 тенге.

Сотрудниками криминальной полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Anti-fraud» выявили и задержали 36-летнюю гражданку.

- По данному факту начато досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование продолжается, - сообщили в полиции.

Всего в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Anti-fraud», которое длилось два дня, сотрудниками криминальной полиции выявлено 10 уголовных правонарушений.

Департамент полиции Мангистауской области просит граждан не отправлять денежные средства незнакомым людям, внимательно изучать оказываемые услуги; прочитать комментарии, отзывы и только после этого провести финансовую операцию. В случае обмана необходимо немедленно обратиться в полицию.



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