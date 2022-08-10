«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 10 Августа
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 478.39 KZT
  • €1 = 489.68 KZT
  • 1 RUB = 7.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 13:22

Просмотров: 5

В Актау спасли двух тонущих подростков

Спасатели оказали помощь двум подросткам, которые не могли самостоятельно выбраться на берег. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Фото ДЧС Мангистауской области
Оба случая спасения произошли 9 августа в вечернее время на берегу 4А микрорайона Актау.

Девочка и мальчик 2011 года рождения купались в запрещенном месте, не смогли выбраться из воды и начали тонуть. Но сотрудники департамента вовремя подоспели и вытащили детей на берег. Помощь врачей подросткам не понадобилась.

В Актау спасли двух тонущих подростков


ДЧС Мангистауской области просит граждан соблюдать следующие меры безопасности при купании:

- не купаться и не нырять в не оборудованных и не проверенных местах для купания, так как на дне могут быть камни, мусор и другие опасные предметы;
- не следует входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- не оставлять детей без присмотра в местах купания;
- при купании не заплывать далеко от берега;
- не купаться в запрещенных местах.

Эти простые правила помогут вам и вашим близким безопасно провести летний отдых!



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика