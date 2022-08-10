В Актау спасли двух тонущих подростков

Оба случая спасения произошли 9 августа в вечернее время на берегу 4А микрорайона Актау.Девочка и мальчик 2011 года рождения купались в запрещенном месте, не смогли выбраться из воды и начали тонуть. Но сотрудники департамента вовремя подоспели и вытащили детей на берег. Помощь врачей подросткам не понадобилась.ДЧС Мангистауской области просит граждан соблюдать следующие меры безопасности при купании:- не купаться и не нырять в не оборудованных и не проверенных местах для купания, так как на дне могут быть камни, мусор и другие опасные предметы;- не следует входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;- не оставлять детей без присмотра в местах купания;- при купании не заплывать далеко от берега;- не купаться в запрещенных местах.Эти простые правила помогут вам и вашим близким безопасно провести летний отдых!