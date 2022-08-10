Момент кражи сумки у спящего гражданина в Мангистау попал на видео

Инцидент произошел 7 августа на газовой заправке в селе Бейнеу в то время, когда работник спал. Двое злоумышленников похитили у него сумку, в которой было 80 тысяч тенге, и скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий оба подозреваемых установлены и задержаны.По данному факту отделом полиции Бейнеуского района проводится досудебное производство по пункту 3 части 2 статьи 191 УК РК (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).Им может грозить ограничение свободы на срок от трех до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.Иная информация в интересах следствия не разглашается.