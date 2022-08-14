Автомобиль загорелся в одном из дворов Актау

По сообщению ДЧС региона, автомобиль марки Hyundai Santa Fe загорелся сегодня, 14 августа, в 07:39 за домом №8 в 32А микрорайоне.Как отметили очевидцы, огнеборцы оперативно прибыли и ликвидировали возгорание.Пострадавших нет.Еще один случай с горением автомашины произошел сегодня утром, 14 августа, в 09:00 в Каракиянском районе, в 25 километрах от села Жетыбай, на автодороге Актау-Жанаозен. Машина марки SsangYong сгорела полностью.Пострадавших нет.