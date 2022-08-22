Автомобиль перевернулся в Актау

- Уважаемые водители, просим строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными за рулем. Оцените скорость и направление и других автомашин. Помните, что нужно уступать дорогу автомобилям, движущимся в главном направлении, - отметили в ведомстве.

По информации ведомства, вызов о ДТП на перекрестке между 6 и 8 микрорайонами поступил на пульт дежурного «102» 21 августа около 01:10.Установлено, что водитель Hyundai Tucson не уступил Volkswagen Golf, который двигался по главной дороге, и столкнулся с ним.Пострадавших нет.На водителя Hyundai Tucson составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.