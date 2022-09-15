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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 19:52

Просмотров: 600

Драку на одной из дорог Актау сняли на видео

Запечатленная на видео разборка между водителями произошла 10 сентября. Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, участники инцидента претензий друг к другу не имеют.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлен рукопашный конфликт между двумя участниками дорожного движения.

В пресс-службе департамента полиции региона рассказали об инциденте. Драка между водителями произошла 10 сентября на автодороге между 11 и 12 микрорайонами.

Причиной конфликта стали действия водителя автомобиля марки Volkswagen Golf. Он подрезал дорогу автомашине марки Toyota Camry еще на перекрёстке, напротив областного акимата в 14 микрорайоне.

- Мужчин доставили в управление полиции Актау. За нарушение правил дорожного движения в отношении водителя автомобиля Volkswagen Golf были составлены административные протоколы по статьям 601 и 606 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (КоАП РК). Второго водителя оформили по статье 606 КоАП РК, - уточнили в пресс-службе полиции области.

В ведомстве добавили, что по факту драки участники данного инцидента друг к другу претензий не имеют. С ними провели профилактическую беседу.



А вот так на распространяемый видеоролик с конфликтом отреагировали местные жители. Свое творчество они также выложили в Сеть.





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Комментарии ( 1 )

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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:08
Причиной конфликта стали действия водителя автомобиля марки Volkswagen Golf. Он подрезал дорогу автомашине марки Toyota Camry еще на перекрёстке

Аааааа, эт наверное один из тех, что в задницу пролезает без мыла. Попрошайка вобщем! Давно пора гасить fingal таких!
 
 

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