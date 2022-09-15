Драку на одной из дорог Актау сняли на видео

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлен рукопашный конфликт между двумя участниками дорожного движения.В пресс-службе департамента полиции региона рассказали об инциденте. Драка между водителями произошла 10 сентября на автодороге между 11 и 12 микрорайонами.Причиной конфликта стали действия водителя автомобиля марки Volkswagen Golf. Он подрезал дорогу автомашине марки Toyota Camry еще на перекрёстке, напротив областного акимата в 14 микрорайоне.- Мужчин доставили в управление полиции Актау. За нарушение правил дорожного движения в отношении водителя автомобиля Volkswagen Golf были составлены административные протоколы по статьям 601 и 606 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (КоАП РК). Второго водителя оформили по статье 606 КоАП РК, - уточнили в пресс-службе полиции области.В ведомстве добавили, что по факту драки участники данного инцидента друг к другу претензий не имеют. С ними провели профилактическую беседу.А вот так на распространяемый видеоролик с конфликтом отреагировали местные жители. Свое творчество они также выложили в Сеть.