Девочка на электромобиле сбила с ног мужчину в Актау

- Была мысль пожаловаться в полицию, но обратил внимание на то, что патруль проходит мимо машинок и ничего не предпринимает. Родители обязаны постоянно наблюдать за своим ребёнком, которому арендовали машинку или электромобиль. Уже не раз происходили такие случаи, но я никогда не думал, что окажусь жертвой такого беспредела. Нигде в цивилизованных странах такого нет. Прежде всего должна соблюдаться безопасность - прокатчиков нужно обязать арендовать участок на набережной, огородить его, где дети будут спокойно кататься, не причиняя травмы пешеходам, - рассказал Ибрагим.

По словам местного жителя Ибрагима, он прогуливался со своим ребёнком по набережной 15 микрорайона у амфитеатра.Внезапно со спины, как уточнил мужчина, на скорости в него влетел крупный детский электромобиль. Удар был такой силы, что его сбило с ног. При падении Ибрагим ударился головой и рукой о машинку. За рулём была девочка примерно пяти-шести лет. Она сразу же уехала на приличной скорости с места инцидента. Помощь медиков, к счастью, не понадобилась.Мужчина не знал, где был арендован автомобиль, и кто родители этой девочки. Вероятнее всего, с его слов, данный электромобиль взяли на прокат на набережной 14 микрорайона, так как у амфитеатра арендуются тихоходные машинки.Напомним, в конце августа сотрясение мозга получила женщина в результате наезда на нее прогулочной машинки на набережной 15 микрорайона.