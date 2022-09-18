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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 17:28

Просмотров: 2692

Девочка на электромобиле сбила с ног мужчину в Актау

Мужчина не ожидал, что окажется «жертвой» детского электроавтомибля.

Фото предоставил Ибрагим
По словам местного жителя Ибрагима, он прогуливался со своим ребёнком по набережной 15 микрорайона у амфитеатра.
Внезапно со спины, как уточнил мужчина, на скорости в него влетел крупный детский электромобиль. Удар был такой силы, что его сбило с ног. При падении Ибрагим ударился головой и рукой о машинку. За рулём была девочка примерно пяти-шести лет. Она сразу же уехала на приличной скорости с места инцидента. Помощь медиков, к счастью, не понадобилась.

Мужчина не знал, где был арендован автомобиль, и кто родители этой девочки. Вероятнее всего, с его слов, данный электромобиль взяли на прокат на набережной 14 микрорайона, так как у амфитеатра арендуются тихоходные машинки.

- Была мысль пожаловаться в полицию, но обратил внимание на то, что патруль проходит мимо машинок и ничего не предпринимает. Родители обязаны постоянно наблюдать за своим ребёнком, которому арендовали машинку или электромобиль. Уже не раз происходили такие случаи, но я никогда не думал, что окажусь жертвой такого беспредела. Нигде в цивилизованных странах такого нет. Прежде всего должна соблюдаться безопасность - прокатчиков нужно обязать арендовать участок на набережной, огородить его, где дети будут спокойно кататься, не причиняя травмы пешеходам, - рассказал Ибрагим.


Девочка на электромобиле сбила с ног мужчину в Актау


Напомним, в конце августа сотрясение мозга получила женщина в результате наезда на нее прогулочной машинки на набережной 15 микрорайона.



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Комментарии ( 6 )

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Aleksa-N (Посетители) Вчера, 23:42
Username, Да в Акботе на 4 местных машинках или вагончиках, не знаю как называется, подростки гоняют как бешеные. А вот маленькие машинки для детей катаются по кругу на стоянке, вполне нормально.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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 jokerok (Посетители) Вчера, 23:30
Не переживайте. Как уже писали, всё под контролем полиции. burumburum

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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ЁмоЁ (Посетители) Вчера, 22:06
Скоро на автодорогах и тратуарах городов появятся такие ездуны,подросшие прошедшие практику водятельства,с купленными правами, ждите... beat
 
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  • Papirosso
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 Sir S (Посетители) Вчера, 20:18
Это уже не тихоходные машинки, которые раньше были. Сейчас это уже скоростные электромобили, за рулём дети от 5 лет в лучшем случае, и никакой ответственности. Пусть горит в аду, тот коррупционер, который за взятку разрешил это безобразие. Кто виноват, чиновники акимата, полиция, владельцы машинок, родители или все в совокупности? Когда уже мы будем жить в правовом государстве??? Ау, Жаңа Қазақстан қайдасың?
 
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 Tankushka (Посетители) Вчера, 20:06
На набережной машинок и других средств передвижения становиться всё больше! Прокатчики уже захватили и территорию возле амфитиатра.Дети на машинках ездят хаотично, многие дети даже и не смотрят куда едут. Ходить на набережной опасно! Надо глядеть в оба, чтоб не задавили!
 
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 Username (Посетители) Вчера, 18:54
Ещё хуже ситуация в парке Акбота, там как не нормальные носятся по узким тротуарам, хотя есть велодорожка. Был свидетелем как ребёнок лет 7, один за рулём влетел не тормозя в бетонное ограждение, потом сдал назад и впечатался в фонарь, снова дал газу и улетел с дорожки в кусты, в которых и остался пока не пришли взрослые. По мне такие места надо строго отделять заборами / столбами что бы шумахеры не могли просочится в пешеходную зону.
 
 

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