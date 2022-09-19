В Актау загорелся металлический контейнер

Фото ДЧС МО.

Как сообщили в ведомстве, 19 сентября в 18:55 на пульт службы спасения и аварийно-спасательных работ ДЧС поступило сообщение о возгорании. В 27 микрорайоне, за жилым домом №2, на строительной площадке загорелся 20-тонный металлический контейнер.По словам спасателей, пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 19:18, причину возгорания устанавливают эксперты.