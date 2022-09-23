На трассе Актау-Жанаозен в результате ДТП с верблюдом погиб 57-летний мужчина

На пульт дежурного «102» поступил вызов 22 сентября около 21:50 о дорожно-транспортном происшествии на трассе Актау-Жанаозен.- Водитель автотранспорта марки GEELY SC7 совершил наезд на верблюда. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался 57-летний пассажир. И один пассажир был доставлен в областную больницу. После оказания медицинской помощи был отпущен домой, - сообщает пресс-служба полицейского ведомства.Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по части 3 статьи 345 Уголовного Кодекса РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку. Ведётся расследование.Иная информация в интересах следствия не разглашается.