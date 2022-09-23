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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:28

Просмотров: 2013

На трассе Актау-Жанаозен в результате ДТП с верблюдом погиб 57-летний мужчина

Водитель автотранспорта марки GEELY совершил наезд на верблюда. В результате один человек скончался, другой пострадал. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
На пульт дежурного «102» поступил вызов 22 сентября около 21:50 о дорожно-транспортном происшествии на трассе Актау-Жанаозен.

- Водитель автотранспорта марки GEELY SC7 совершил наезд на верблюда. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался 57-летний пассажир. И один пассажир был доставлен в областную больницу. После оказания медицинской помощи был отпущен домой, - сообщает пресс-служба полицейского ведомства.

На трассе Актау-Жанаозен в результате ДТП с верблюдом погиб 57-летний мужчина


Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по части 3 статьи 345 Уголовного Кодекса РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку. Ведётся расследование.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.




На трассе Актау-Жанаозен в результате ДТП с верблюдом погиб 57-летний мужчина
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Комментарии ( 4 )

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 Андpей (Посетители) Сегодня, 14:31
Не водитель совершил наезд на верблюда, а хозяин верблюда совершил убийство.
 
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Куато (Посетители) Сегодня, 14:27
Ingul,
Пока эта проблема не дойдёт наверх и не поступит "ряд конкретных поручений". (ирония)
 
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  • Космос
  • БО
  • ММА
  • Андpей
 Базелик (Посетители) Сегодня, 13:21
Владельца верблюда осудить и дать реальный срок
 
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  • minus
  • Базелик
  • Космос
  • синдбад
  • БО
  • ММА
  • Андpей
  • Куато
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:02
Сколько еще смертей надо, связанных с бродячими животными на дорогах, чтобы власти занялись этой проблемой?
 
 

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