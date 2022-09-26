У браконьера в Мангистау изъято 34 килограмма рыбы

В районе нефтегазового месторождения «Каламкас», 24 сентября около 16:13 была остановлена автомашина «Газель». В ходе проверки полицейскими у водителя изъята незаконно выловленная рыба семейства осетровых весом 34 килограмма 100 граммов, а также изъяты рыболовные снасти и надувная лодка.Фото ЦОК МО.В отношении 37-летнего нарушителя начато досудебное расследование. Гражданин нарушил природоохранное законодательство по статье 339 Уголовного кодекса РК (Незаконное занятие редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений или животных, а также запрещенными к использованию, их частями или дериватами).В интересах следствия иные сведения не разглашаются.