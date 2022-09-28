В Актау из многоэтажного дома выпала женщина и погибла

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По информации полиции, женщина выпала из многоэтажного дома №40 в 13 микрорайоне сегодня, 28 сентября. На место прибыли полицейские и Скорая помощь.



- В 13:21 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что в 13 микрорайоне произошло падение человека. На место выехала следственно-оперативная группа. Ведутся следственные действия, - сообщили в полиции региона.



