Необычное ДТП в Актау: на наехавшего на другой автомобиль водителя составлен протокол

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В полиции рассказали, что 7 октября около 08:20 часов на пульт дежурного 102 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на дороге в 13 микрорайоне.
- Водитель автотранспорта Toyota RAV4 при возникновении препятствия не предпринял меры, совершил столкновение и въехал на верх автомашины Chevrolet Nexia. Пострадавших нет. На водителя Toyota RAV4 составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), - сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.
Ранее сообщалось, что необычная авария произошла в 13 микрорайоне Актау: кроссовер наехал на легковушку. В 2016 году похожая авария произошла между 12 и 13 микрорайонами. Автомобиль Toyota Camry наехал на Volkswagen Jetta. Одно из колёс автомобиля оказалось в окне другой машины.
- Водитель автотранспорта Toyota RAV4 при возникновении препятствия не предпринял меры, совершил столкновение и въехал на верх автомашины Chevrolet Nexia. Пострадавших нет. На водителя Toyota RAV4 составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), - сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.
Ранее сообщалось, что необычная авария произошла в 13 микрорайоне Актау: кроссовер наехал на легковушку. В 2016 году похожая авария произошла между 12 и 13 микрорайонами. Автомобиль Toyota Camry наехал на Volkswagen Jetta. Одно из колёс автомобиля оказалось в окне другой машины.
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