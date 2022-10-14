Момент взрыва автомобиля попал на видео в Бейнеу

Кадр видео
Инцидент произошел на автодороге в селе Бейнеу.
Момент взрыва автомобиля попал на видео.
Сообщение о возгорании автомобиля Audio 1993 года выпуска поступило в пожарную часть 13 октября в 14:38.
- Пострадавших в результате ЧП нет. Возгорание ликвидировано в 14:58. В тушении огня участвовали одна единица техники и шесть человек личного состава, - сообщили в ведомстве.
Момент взрыва автомобиля попал на видео.
Сообщение о возгорании автомобиля Audio 1993 года выпуска поступило в пожарную часть 13 октября в 14:38.
- Пострадавших в результате ЧП нет. Возгорание ликвидировано в 14:58. В тушении огня участвовали одна единица техники и шесть человек личного состава, - сообщили в ведомстве.
Оставьте свой комментарий первым.