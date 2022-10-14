Момент взрыва автомобиля попал на видео в Бейнеу

Инцидент произошел на автодороге в селе Бейнеу.Момент взрыва автомобиля попал на видео.Сообщение о возгорании автомобиля Audio 1993 года выпуска поступило в пожарную часть 13 октября в 14:38.- Пострадавших в результате ЧП нет. Возгорание ликвидировано в 14:58. В тушении огня участвовали одна единица техники и шесть человек личного состава, - сообщили в ведомстве.