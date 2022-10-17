В Актау задержали пьяного водителя без прав

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Как сообщает пресс-служба полиции, сорокалетний житель Актау был остановлен 13 октября около четырех часов утра на дороге, расположенной между 11 и 12 микрорайонами Актау. Водитель управлял автомобилем Mitsubishi lancer в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, стало известно, что водитель в 2019 году был лишен права управления транспортным средством на три года.



- Данный факт зарегистрирован по статье 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в ведомстве.