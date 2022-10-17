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ЛАДА.kz » Происшествия

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 13:01

Просмотров: 33

В жилом доме Актау от галереи отваливаются бетонные куски

Жители 32Б дома в 14 микрорайоне обеспокоены состоянием жилого здания. При сильном ветре, по словам людей, бетон падает кусами с галерей. Очередной случай падения произошёл накануне. Никто, по словам жителей, не пострадал. Последствия жильцы сняли на камеру.

Фото пользователя Лада.kz
Жители 14 микрорайона жалуются на разрушающийся дом. По их словам, галерея на девятом этаже разваливается давно. Куски бетона падают с фасада при любом сильном ветре. Горожане боятся гулять, выпускать детей на улицу и ставить машины рядом со зданием. В пятницу, 14 октября, в доме вновь отвалился особенно крупный кусок бетона. После обеда жители спускались на первый этаж и услышали грохот. Выйдя на улицу, они увидели части строительного материала у подъезда. Как утверждают очевидцы, бетон упал с галереи девятого этажа. Хорошо, что поблизости никого не было, восклицают соседи.


- Я в этом момент спускалась с мужем вниз. Мы услышали момент падения, было очень жутко. Грохот стоял на всю окружность. Он упал вниз к мусоропроводу. Хорошо, что не было людей, убило бы насмерть сто процентов. У нас полный дом детей. Теперь боимся даже просто ходить мимо. Надо как-то обозначить это место аварийным, жители нашего дома обратились в службу 109, - рассказали люди.




По словам жителей, представители кооператива собственников квартир ( КСК) прибыли на место происшествия после обращения. Попросили жильцов составить заявление.

- Это первый был случай такого масштаба, когда падает такой большой кусок бетона, но после этого случая это стало происходить чаще. Просто каждый раз, когда ветер, оттуда все валится кусками. Мы написали заявление и подписали его. Но с КСК приходили два человека и пытались нас убедить, сказав что это не куски дома, а строительный мусор кто-то скинул. Вот до чего дошло нежелание принять действительное, - возмутились соседи.


Жильцы говорят, что они неоднократно обращались в КСК с просьбой починить фасад здания и решить проблемы с питьевой водой в их доме, которая тоже существует. Однако помощь со стороны управляющей компании поступила лишь частично.

-
Обидно, знаете за что? Никому мы не нужны со своими проблемами. У многих нет воды, и питьевой в том числе. Куда обращаться? К кому? Кто услышит? Кто поможет? Даже если самим делать это сейчас, это сколько же денег надо собрать? И платили столько лет за что? Они и слышать не хотят, замазали пару дыр и руки сложили. Специально это делают, потому что скоро сдача дома будет и КСК закроют. А мы останемся с разваленным домом. Столько лет платили в неизвестность, - сетуют жители.

Напомним, что ранее, 9 сентября, жители 32Б дома в 14 микрорайоне уже жаловались на аварийное состояние здания.


Видео пользователя Лада.kz.



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В жилом доме Актау отваливается кусками галерея


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