В жилом доме Актау от галереи отваливаются бетонные куски





- Я в этом момент спускалась с мужем вниз. Мы услышали момент падения, было очень жутко. Грохот стоял на всю окружность. Он упал вниз к мусоропроводу. Хорошо, что не было людей, убило бы насмерть сто процентов. У нас полный дом детей. Теперь боимся даже просто ходить мимо. Надо как-то обозначить это место аварийным, жители нашего дома обратились в службу 109, - рассказали люди.

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- Это первый был случай такого масштаба, когда падает такой большой кусок бетона, но после этого случая это стало происходить чаще. Просто каждый раз, когда ветер, оттуда все валится кусками. Мы написали заявление и подписали его. Но с КСК приходили два человека и пытались нас убедить, сказав что это не куски дома, а строительный мусор кто-то скинул. Вот до чего дошло нежелание принять действительное, - возмутились соседи.

Обидно, знаете за что? Никому мы не нужны со своими проблемами. У многих нет воды, и питьевой в том числе. Куда обращаться? К кому? Кто услышит? Кто поможет? Даже если самим делать это сейчас, это сколько же денег надо собрать? И платили столько лет за что? Они и слышать не хотят, замазали пару дыр и руки сложили. Специально это делают, потому что скоро сдача дома будет и КСК закроют. А мы останемся с разваленным домом. Столько лет платили в неизвестность, - сетуют жители.







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