«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 19 Октября
+16...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.88 KZT
  • €1 = 465.12 KZT
  • 1 RUB = 7.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:17

Просмотров: 328

Спасатели извлекли змею из автомобиля в Актау

Случай произошёл в 32А микрорайоне. Змея застряла в моторном отсеке автомобиля «Лада 2114», стоявшего возле дома № 20. Подробности происшествий рассказали в пресс-центре Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
По сообщению Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 10 по 16 октября, подразделения ведомства выезжали по тревоге 26 раз, в том числе шесть раз - на пожары, 13 раз - на случаи горения и семь раз - на проведение аварийно-спасательных работ.

Спасатели рассказали некоторые подробности аварийно-спасательных работ.

По данным спасателей, 15 октября им пришлось извлекать змею, которая застряла в моторном отсеке автомобиля «Лада 2114», стоявшего возле дома № 20 в 32А микрорайоне.

В этот же день пожарные спасли новорождённого и пятилетнего ребёнка, которые оказались взаперти в квартире. Инцидент произошёл в 9 доме в 22 микрорайоне. Спасатели открыли входную дверь и вошли, а затем передали детей родителям.

Вечером 12 октября спасатели спасли пожилую женщину, которая оказалась взаперти квартиры одного из домов в Жанаозене. Спасатели установили трехколенную лестницу в окно квартиры на втором этаже и вошли внутрь. 84-летнюю женщину передали сотрудникам Скорой помощи.

Также на прошлой неделе спасатели два раза выезжали на спасение кошек, которые не могли самостоятельно спуститься с дерева.

Спасатели области напоминают жителям о соблюдении элементарных мер безопасности:
- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;
- следите за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружайте электросети;
- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;
- не оставляйте детей без присмотра.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика