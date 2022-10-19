Спасатели извлекли змею из автомобиля в Актау

Фото из архива Lada.kz

По сообщению Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 10 по 16 октября, подразделения ведомства выезжали по тревоге 26 раз, в том числе шесть раз - на пожары, 13 раз - на случаи горения и семь раз - на проведение аварийно-спасательных работ.



Спасатели рассказали некоторые подробности аварийно-спасательных работ.



По данным спасателей, 15 октября им пришлось извлекать змею, которая застряла в моторном отсеке автомобиля «Лада 2114», стоявшего возле дома № 20 в 32А микрорайоне.



В этот же день пожарные спасли новорождённого и пятилетнего ребёнка, которые оказались взаперти в квартире. Инцидент произошёл в 9 доме в 22 микрорайоне. Спасатели открыли входную дверь и вошли, а затем передали детей родителям.



Вечером 12 октября спасатели спасли пожилую женщину, которая оказалась взаперти квартиры одного из домов в Жанаозене. Спасатели установили трехколенную лестницу в окно квартиры на втором этаже и вошли внутрь. 84-летнюю женщину передали сотрудникам Скорой помощи.



Также на прошлой неделе спасатели два раза выезжали на спасение кошек, которые не могли самостоятельно спуститься с дерева.



Спасатели области напоминают жителям о соблюдении элементарных мер безопасности:

- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;

- следите за исправностью электрических проводов и приборов;

- не перегружайте электросети;

- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;

- не оставляйте детей без присмотра.