Пожизненно лишённого прав водителя задержали пьяным за рулём в Актау

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Пьяного водителя сотрудники дорожно-патрульной службы остановили 1 ноября в 11 микрорайоне Актау. Водитель был за рулём автомобиля ВАЗ-2114.



- При проверке документов от водителя исходил запах алкоголя, после чего полицейские проехали в наркологию для проверки, но водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Также в ходе проверки документов было выявлено, что водитель ранее решением городского суда пожизненно был лишён права управления транспортным средством, - рассказали в департаменте полиции региона.



Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 346 Уголовного Кодекса РК (Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица). Расследование продолжается.