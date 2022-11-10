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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 14:43

Просмотров: 516

Порыв трубы в районе «МАЭК-Казатомпром» сняли на видео

На кадрах видеоролика видно, как на нескольких участках трубопровода в районе территории товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром» выходит газообразное вещество.

Коллаж из кадров видео
В Сети сегодня, 10 ноября, примерно в 11:30, появилось видео с порывом трубы в районе «МАЭКа» и выходящим из нее газообразным веществом, похожим на пар.

Пользователи Интернета предположили, что таким образом предприятие «разогревает» трубопровод и в момент съемки были открыты дренажи для вывода сконденсировавшейся влаги.



Редакция ожидает официальный комментарий от ТОО «Маэк-Казатомпром».

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 2 )

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Bass66 (Посетители) Сегодня, 15:39
Аж бесит от видео и предположений таких специалистов со смартфоном в руках!
В каждой бочке затычка! Если не знаешь, то какого лезешь со своими предположениями!
Прогревают паропровод от МАЭКа до КазАзота, обычный технологический процесс!
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 15:19
Это всё НАТО виновато! boyan

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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