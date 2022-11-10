Порыв трубы в районе «МАЭК-Казатомпром» сняли на видео

Коллаж из кадров видео
В Сети сегодня, 10 ноября, примерно в 11:30, появилось видео с порывом трубы в районе «МАЭКа» и выходящим из нее газообразным веществом, похожим на пар.
Пользователи Интернета предположили, что таким образом предприятие «разогревает» трубопровод и в момент съемки были открыты дренажи для вывода сконденсировавшейся влаги.
Редакция ожидает официальный комментарий от ТОО «Маэк-Казатомпром».
Михаил Одинцов
Пользователи Интернета предположили, что таким образом предприятие «разогревает» трубопровод и в момент съемки были открыты дренажи для вывода сконденсировавшейся влаги.
Редакция ожидает официальный комментарий от ТОО «Маэк-Казатомпром».
Михаил Одинцов