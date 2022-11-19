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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:20

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Мужчин с осетриной поймали на берегу в Мангистау

Общий вес изъятой рыбы составил свыше 14 килограммов, сообщили в департаменте полиции региона.

Фото предоставили в департаменте полиции региона
По данным ведомства, 18 ноября сотрудники природоохранной полиции совместно с военнослужащими пограничной службы в Тупкараганском районе на берегу Каспийского моря задержали двух граждан нашей страны.

У мужчин обнаружена рыба осетровой породы в количестве семи штук, общим весом более 14 килограммов.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). За это предусмотрен штраф в размере до 3000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Мужчин с осетриной поймали на берегу в Мангистау

Изъятая рыба



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