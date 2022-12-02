В Актау горит бывшее здание редакции «Мангистау медиа»

Фото очевидцев

В 3 микрорайоне Актау произошёл крупный пожар в здании, где ранее располагалась редакция «Мангистау медиа».



На месте происшествия работают огнеборцы, площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 350 квадратных метров.



- В 14:10 поступило сообщение о возгорании здания в 3 микрорайоне. Ранее здесь располагалась редакция газеты «Мангистау медиа». В момент происшествия никого не было, поэтому жертв и пострадавших нет. Продолжаются работы по ликвидации пожара, - прокомментировал корреспонденту Lada.kz начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау Жандос Кенжебаев.



