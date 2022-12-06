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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:49

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О состоянии выживших в смертельной аварии на трассе Актау-Курык рассказали врачи

В ДТП, которое произошло на на 71/6 км трассы Актау-Курык 4 декабря, пострадали шесть человек, ещё один погиб.
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате смертельного ДТП.

Иллюстративное фото grifoninfo.ru
По данным полиции региона, 4 декабря 2022 года около 19:50 часов на 71/6 км трассы Актау-Курык произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автотранспорта Mercedes-Benz C220 выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автотранспортом Toyota Camry. В результате ДТП 28-летний водитель автомашины Mercedes-Benz от полученных травм скончался на месте происшествия. Шестеро пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу, - рассказали в пресс-службе полиции региона.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР отделения полиции Каракиянского района по части 3 статьи 345 УК РК.

- Ведётся расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - отметили в ведомстве.

В Мангистауской областной больнице рассказали о состоянии троих пострадавших, которые были доставлены в приёмное отделение 4 декабря в 21:24.
В больницу поступили три пациента, один из них юноша 17 лет, он был перетранспортирован в детскую больницу, ещё двое - 34-летний мужчина и 51-летняя женщина были госпитализированы.

- У мужчины имеется закрытый оскольчатый перелом средней трети правой ключицы со смещением костных отломков, сейчас он получает лечение в отделении травматологии. У женщины сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная обширная рана левой стороны лица, множественные закрытые переломы ребер. Пациентка находится под наблюдением врачей в отделении нейрохирургии, - проинформировали в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.



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