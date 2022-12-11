Парень забрал чужие деньги из банкомата в Актау

Инцидент произошел 9 декабря, примерно в 13:00, в супермаркете «Дана» в 27 микрорайоне, расположенного у дома №6.На видео молодой человек подошел к банкомату «Kaspi Bank» со своим родственником. С его слов, ему позвонила жена, сообщившая о рождении дочери, и он второпях стал вносить на свою карту 1 100 000 тенге. Спустя время на радостной ноте молодые люди заходят в супермаркет. В этот момент в универсам входит посетитель - парень в черной шапке «LA», обмотанным вокруг лица шарфом, черном спортивном костюме и черной обуви. Примечая что-то в банкомате и убедившись, что никого рядом нет, он сует руку и быстро прячет ее в карман.Выходя из супермаркета обратно, молодые люди заметили, что с банкоматом какие-то проблемы и у них возникла мысль, что в связи с этим могли быть зачислены не все вносимые деньги. Действительно, проверив счет, оказалось, что не хватает 102 тысячи тенге.Потерпевшие уверяют, что данную сумму по каким-то причинам «выпленул» банкомат, а именно этот молодой человек в черной спортивном костюме их присвоил. Лица, к сожалению, из-за обмотанного вокруг него шарфа, не видно.Потерпевшие просят молодого человека вернуть похищенные 102 тысячи тенге. В противном случае будет написано заявление в полицию и предоставлена оригинальная запись.