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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 18:28

Просмотров: 2422

Замначальника таможенного поста в Мангистау приговорён к штрафу за неоднократное получение взяток

Бывший заместитель руководителя Таможенного поста признан виновным в получении взяток неоднократно. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в 35-кратном размере суммы взятки, что составило больше 16 миллионов тенге, а также осужденному вынесен пожизненный запрет на работу на государственной службе. Об этом сообщили в Актауском городском суде.

Фото: oqu.news
В Актауском городском суде 14 декабря 2022 года рассмотрено уголовное дело в отношении К. за совершение получения взятки, неоднократно (пункт 4 части 3 статьи 366 УК).

- Подсудимый К., работая заместителем руководителя Таможенного поста, 13.07.2022 года получил от брокера Ч. 100 000 тенге за ускорение таможенного оформления и выпуска товара. В последующем, после получения К. денежных средств, работниками Таможенного поста проведено таможенное оформление и выпуск товара - цемента в объёме 3 666 тонн. В последующем К. получал от Ч. денежные средства за проведение таможенных оформлений и выпуск товаров, принадлежащих фирме Ч. также 1, 8, 9 и 11 августа 2022 года, - сообщили в суде.

Ещё одну взятку, согласно материалам уголовного дела, бывший зам.руководителя Таможенного поста получил 14 июля 2022 года в размере 300 долларов США. За это он обеспечил беспрепятственное и ускоренное оформление товаров в виде металлов.

Между подсудимым и его защитником, а также прокурором заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Это, а также раскаяние и наличие малолетних детей стало смягчающим уголовную ответственность обстоятельством. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, в суде не было установлено.

- Так как суд не вправе применить более строгое наказание, чем предусмотрено процессуальным соглашением, приговором суда К. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 4 части 3 статьи 366 УК и ему назначено наказание в виде штрафа в 35-кратном размере суммы взятки, что составляет 16 197 055 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в суде.



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Комментарии ( 8 )

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  • Космос
 бобер (Посетители) Сегодня, 00:39
Хочу тоже на такую должность! Блин, вот дожили..... А, что, не бывает там скажем десятка с полной конфискацией имущества? За неоднократное.........

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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 Альфарий (Посетители) Вчера, 22:59
Цирк, а не суд.
 
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 DiDa (Посетители) Вчера, 21:42
Почему ему 35кратный размер штрафа? Ему скидку предоставили что ли? В УК РК, санкция этой статьи, а именно, пункт 4) части 3) статьи 366, предусматривает штраф от 60 до 70кратного размера суммы взятки. Может опечатка, или действительно новогоднюю скидку ему дали?
 
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  • Foxy-Hell
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 БО (Посетители) Вчера, 21:05
Штраф потом будет платить всю жизнь,из официальной зарплаты,например сторожа, естественно с неё будут высчитывать только процент,надо же "пациенту" на что то существовать....
 
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 12-й регион (Посетители) Вчера, 20:58
Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, в суде не было установлено.


Не установлено? look А как же использование служебного положения (занимал должность заместителем руководителя Таможенного поста)? А НЕОДНОКРАТНОЕ получение взятки?
Впрочем, после мягкого наказания изверга, который прыгнул публично на голову котёнка и убил его---я уже ничему не удивляюсь от нашего суда. stena А кстати, что там ничего не слышно? Вроде как добились пересмотр дела
 
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 Жуков (Посетители) Вчера, 20:11
Судья видать тоже получил взятку от зама за неоднократное его отмазывание от более сурового наказания..
"Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!"
 
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 Армани (Посетители) Вчера, 20:06
Интересно, на сколько он раскошелился (ВСЕМ)
 
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 Армани (Посетители) Вчера, 19:28
Кто судья?
А что так можно было. Я хирею просто. За неоднократно, дали всего лишь штраф. Емааа, ахиреть просто. Видел аналогичные дела. но там было все по другому и все признались и у всех были дети hypnosis
 
 

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