Замначальника таможенного поста в Мангистау приговорён к штрафу за неоднократное получение взяток

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В Актауском городском суде 14 декабря 2022 года рассмотрено уголовное дело в отношении К. за совершение получения взятки, неоднократно (пункт 4 части 3 статьи 366 УК).



- Подсудимый К., работая заместителем руководителя Таможенного поста, 13.07.2022 года получил от брокера Ч. 100 000 тенге за ускорение таможенного оформления и выпуска товара. В последующем, после получения К. денежных средств, работниками Таможенного поста проведено таможенное оформление и выпуск товара - цемента в объёме 3 666 тонн. В последующем К. получал от Ч. денежные средства за проведение таможенных оформлений и выпуск товаров, принадлежащих фирме Ч. также 1, 8, 9 и 11 августа 2022 года, - сообщили в суде.



Ещё одну взятку, согласно материалам уголовного дела, бывший зам.руководителя Таможенного поста получил 14 июля 2022 года в размере 300 долларов США. За это он обеспечил беспрепятственное и ускоренное оформление товаров в виде металлов.



Между подсудимым и его защитником, а также прокурором заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Это, а также раскаяние и наличие малолетних детей стало смягчающим уголовную ответственность обстоятельством. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, в суде не было установлено.



- Так как суд не вправе применить более строгое наказание, чем предусмотрено процессуальным соглашением, приговором суда К. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 4 части 3 статьи 366 УК и ему назначено наказание в виде штрафа в 35-кратном размере суммы взятки, что составляет 16 197 055 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в суде.