Кровлю чуть не сорвало от ветра в Актау

Как сообщил местный житель Нурдаулет, из-за резкого порыва ветра кровля одного из зданий не выдержала и почти слетела с крыши.Данное здание расположено на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Морпорт Актау».В пресс-службе морпорта Актау сообщили, что это здание ни имеет к ним отношения.