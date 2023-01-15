Кровлю чуть не сорвало от ветра в Актау

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Как сообщил местный житель Нурдаулет, из-за резкого порыва ветра кровля одного из зданий не выдержала и почти слетела с крыши.
Данное здание расположено на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Морпорт Актау».
В пресс-службе морпорта Актау сообщили, что это здание ни имеет к ним отношения.
Данное здание расположено на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Морпорт Актау».
В пресс-службе морпорта Актау сообщили, что это здание ни имеет к ним отношения.
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