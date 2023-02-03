В Мангистау задержали мужчину с партией наркотиков

По данным ведомства, в ночь с 27 на 28 января 2023 года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Актау задержан гр. «Д» 1986 года рождения, уроженец Форт-Шевченко Мангистауской области, у которого в ходе личного обыска изъято 15 свертков (закладок) с синтетическим наркотическим средством «альфа-PVP».- Там же, на месте задержания, гр. «Д» в автосалоне автомашины марки «Опель Астра» под управлением жителя Актау гр. «У» 1988 года рождения, уроженца села Курык Мангистауской области, на котором задержанный «Д» передвигался и осуществлял крупные клады наркотиков по Актау, в ходе проведенного обыска в подлокотнике сиденья автосалона изъято 80 свертков с синтетическим наркотическим средством «альфа-PVP», которые гр. «Д» тайно хранил и перевозил для закладок по Актау, - рассказали в полиции региона.При проведении обыска по месту жительства гр. «Д» в частном доме в селе Атамекен также изъят один сверток с синтетическим наркотиком «альфа-PVP». При поведении обыска в съемной квартире задержанного «Д», расположенной на территории Актау, которая предназначалась для хранения и расфасовки крупных партий закладок, обнаружены и изъяты: один большой сверток, два средних свертка и три свертка (закладки) с синтетическим наркотическим средством «альфа-PVP», электронные весы – пять штук (2 большие и 3 маленькие), пакеты «зиплок» – 100 штук, изолента и скотч разного диаметра – восемь штук, ножницы, пассатижи, пластиковые ложки и медицинские перчатки.- Общий вес наркотика «альфа-PVP» – 480 граммов. В отношении задержанного гр. «Д» органами следствия начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные хранение и перевозка наркотических средств в особо крупном размере, в целях сбыта), по данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается, отметили в пресс-службе полиции.