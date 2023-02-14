Сильный ветер сорвал кровлю с одного из магазинов в пригороде Актау

Иллюстративное фото

Инцидент произошел сегодня ночью, примерно в 23:36, в поселке Приозёрный-1.



По данным спасателей, поднялся сильный ветер и снес крышу магазина «Улжан», который расположен вдоль дороги.



- В результате сильного ветра сорвана кровля одноэтажного здания магазина. На место выезжал оперативный спасательный отряд. Жертв и пострадавших нет. Помощь спасателей не понадобилась, - отметили в пресс-службе ДЧС региона.