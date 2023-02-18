Делал «закладки»: карагандинец распространял мефедрон в Актау

- По факту хранения и сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей. Проводится досудебное расследование, - отметили в областной прокуратуре.

- Количество случаев распространения синтетических наркотиков в обществе растет, становясь все более дешевыми и доступными. Всем известно, что наркоманы свободно торгуют ими через социальные сети и различные мессенджеры. Синтетические наркотики отличаются новым химическим составом и быстро формируют зависимость человеческого организма. Поэтому общественности необходимо уделять особое внимание этому вопросу и не прекращать бороться с ними. Нам всем необходимо поставить мощный заслон наркотикам, и только тогда достигнем намеченной цели, - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

По данным областной прокуратуры, в Актау был задержан распространитель наркотиков, уроженец Карагандинской области. Так, в ходе личного обыска полицейскими у молодого человека в куртке оказалось 10 свертков с мефедроном. Дополнительно также изъяты «закладки» с этим же наркотиком, спрятанные в 16 местах по городу для дальнейшего сбыта.За истекший период этого года в регионе зарегистрировано около 44 фактов наркопреступлений, из них 26 направлено в суд. Органами уголовного преследования изъяты более двух килограммов наркотических средств.К слову, Касым-Жомарт Токаев в своем послании отметил, что распространение синтетических наркотиков представляет страшную угрозу для благополучия будущих поколений. Правоохранительным органам поручено поставить мощный заслон на пути распространения этой заразы среди наших граждан, особенно среди молодежи. Органами прокуратуры осуществляется координация борьбы с наркопреступлениями и надзор за соблюдением законности в данной сфере.