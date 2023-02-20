За неделю спасатели Актау вызволили четверых детей из запертых квартир

По данным ДЧС области, за прошедшую неделю подразделениями службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ осуществлено 26 выездов по тревоге, в том числе четыре раза на пожары, 14 раз на случаи горения, семь раз на проведение аварийно-спасательных работ и один раз оказался неподтвержденным ЧП.Вечером 13 февраля спасатели с помощью трехколенной лестницы проникли в окно на втором этаже одной из квартир в 15 доме 27 микрорайона и открыли входную дверь. В квартире находились двое детей двух и шести лет. Детей передали родителям.Днем 15 февраля спасатели вызволили ребенка, который оказался запертым в одной из квартир дома №1 в 5 микрорайоне Актау. Огнеборцы открыли входную дверь и передали малыша матери.На следующий день спасатели вызволили ещё одного ребёнка, который оказался запертым в квартире 69 дома в 12 микрорайоне Актау. Спасатели с помощью автолестницы вошли в окно квартиры на втором этаже и открыли входную дверь. В квартире находился двухлетний ребенок, которого передали родителям.Утром 12 февраля произошло возгорание крыши двухэтажного дома в селе Курык. Пострадавших нет.На следующий день, 13 февраля, на автодороге Шетпе-Жармыш произошло возгорание заднего колеса прицепа автомобиля DAF XF-95. Пострадавших также не оказалось.Вечером 14 февраля полностью сгорела баня, пристроенная к сараю в Жанаозене. Обошлось без пострадавших.Днем 15 февраля в селе Тенге произошло возгорание двух гаражей станции технического обслуживания «Ихсан». В результате пожара сгорел автомобиль Toyota 4Runner 2002 года выпуска. Пострадавших нет.