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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:07

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За неделю спасатели Актау вызволили четверых детей из запертых квартир

За неделю, с 13 по 19 февраля, спасатели вызволили из закрытых квартир четверых детей. Подробности рассказали в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По данным ДЧС области, за прошедшую неделю подразделениями службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ осуществлено 26 выездов по тревоге, в том числе четыре раза на пожары, 14 раз на случаи горения, семь раз на проведение аварийно-спасательных работ и один раз оказался неподтвержденным ЧП.

Спасатели рассказали некоторые подробности аварийно-спасательных работ:

Вечером 13 февраля спасатели с помощью трехколенной лестницы проникли в окно на втором этаже одной из квартир в 15 доме 27 микрорайона и открыли входную дверь. В квартире находились двое детей двух и шести лет. Детей передали родителям.

Днем 15 февраля спасатели вызволили ребенка, который оказался запертым в одной из квартир дома №1 в 5 микрорайоне Актау. Огнеборцы открыли входную дверь и передали малыша матери.

На следующий день спасатели вызволили ещё одного ребёнка, который оказался запертым в квартире 69 дома в 12 микрорайоне Актау. Спасатели с помощью автолестницы вошли в окно квартиры на втором этаже и открыли входную дверь. В квартире находился двухлетний ребенок, которого передали родителям.

Некоторые подробности происшествий:

Утром 12 февраля произошло возгорание крыши двухэтажного дома в селе Курык. Пострадавших нет.

На следующий день, 13 февраля, на автодороге Шетпе-Жармыш произошло возгорание заднего колеса прицепа автомобиля DAF XF-95. Пострадавших также не оказалось.

Вечером 14 февраля полностью сгорела баня, пристроенная к сараю в Жанаозене. Обошлось без пострадавших.

Днем 15 февраля в селе Тенге произошло возгорание двух гаражей станции технического обслуживания «Ихсан». В результате пожара сгорел автомобиль Toyota 4Runner 2002 года выпуска. Пострадавших нет.

За неделю спасатели Актау вызволили четверых детей из запертых квартир


За неделю спасатели Актау вызволили четверых детей из запертых квартир



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