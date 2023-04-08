Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 08 Апреля
+11...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.01 KZT
  • €1 = 485.59 KZT
  • 1 RUB = 5.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:42

Просмотров: 0

Собаки изуродовали лицо ребенка: к зданию акимата пришли жители Жанаозена

Найти управу на бродячих четвероногих потребовали у чиновников жители Жанаозена.

Фото из доступных источников
Как передает телеканал КТК, за эту неделю беспризорные собаки нанесли увечья четверым местным жителям. Последним в числе пострадавших стал четырехлетний мальчик - четвероногие обезобразили ему лицо. Ребенок в настоящее время находится в областной больнице. Ему там предстоит пробыть, как минимум, неделю.

- Состояние ребенка средней тяжести. У него зашитые раны вокруг правого глаза и вокруг правой щеки. Ребенок получает вакцину, а также при травмах лица, кистей рук, пальцев ног после укуса бродячих животных обязательно вводят иммуноглобулин, - сообщил ортопед-травматолог Манасбай Иниятов.


Пострадавшие от укусов бродячих псов поступают в больницы почти ли не через день. В прошлом году жертвами собак стали 210 человек, каждый третий в этом списке - это ребенок.

Жители Жанаозена возмутились бездействием властей и пришли к зданию акимата с фотографиями пострадавших. Чиновники же им ответили, что действуют в рамках законодательства. Отстрел животных, по их словам, признан негуманным. Они надеются лишь на новый приют, но его строительство еще не начали.

- В прошлом году отловлено 1115 собак. На сегодня мы поймали 1181 собаку. Все эти меры реализуются в соответствии с законом об ответственном обращении с животными, то есть осуществляется только на основании обращения жителей в случае возникновения угрозы безопасности человека. В прошлом году мы выделили один гектар земли предпринимателю из Жанаозена для строительства приюта, - рассказал руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Жанаозена Расул Абишаев.





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика