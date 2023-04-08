Собаки изуродовали лицо ребенка: к зданию акимата пришли жители Жанаозена

- Состояние ребенка средней тяжести. У него зашитые раны вокруг правого глаза и вокруг правой щеки. Ребенок получает вакцину, а также при травмах лица, кистей рук, пальцев ног после укуса бродячих животных обязательно вводят иммуноглобулин, - сообщил ортопед-травматолог Манасбай Иниятов.

- В прошлом году отловлено 1115 собак. На сегодня мы поймали 1181 собаку. Все эти меры реализуются в соответствии с законом об ответственном обращении с животными, то есть осуществляется только на основании обращения жителей в случае возникновения угрозы безопасности человека. В прошлом году мы выделили один гектар земли предпринимателю из Жанаозена для строительства приюта, - рассказал руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Жанаозена Расул Абишаев.

Как передает телеканал КТК, за эту неделю беспризорные собаки нанесли увечья четверым местным жителям. Последним в числе пострадавших стал четырехлетний мальчик - четвероногие обезобразили ему лицо. Ребенок в настоящее время находится в областной больнице. Ему там предстоит пробыть, как минимум, неделю.Пострадавшие от укусов бродячих псов поступают в больницы почти ли не через день. В прошлом году жертвами собак стали 210 человек, каждый третий в этом списке - это ребенок.Жители Жанаозена возмутились бездействием властей и пришли к зданию акимата с фотографиями пострадавших. Чиновники же им ответили, что действуют в рамках законодательства. Отстрел животных, по их словам, признан негуманным. Они надеются лишь на новый приют, но его строительство еще не начали.