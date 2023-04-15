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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:56

Просмотров: 711

Погоню за внедорожником устроили полицейские в Жанаозене

На водителя составили три протокола.

Кадр видео
Как сообщили в департаменте полиции региона, водитель Toyota Land Cruiser GX двигался по трассе без государственных регистрационных номерных знаков, а также с тонированными стеклами. Первая попытка остановить нарушителя оказалась неудачной. Последний съехал с дороги и помчался по степи.

Сотрудникам патрульной полиции удалось задержать 21-летнего водителя Toyota Land Cruiser GX.

В отношении него составлены протоколы по части 1 статьи 613 КоАП РК (Невыполнение требований полицейского), части 2 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков), части 10 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, имеющими неисправности переоборудованным без соответствующего разрешения, а также не прошедшими государственный или обязательный технический осмотр. При том данные действия совершены повторно в течение года после наложения административного взыскания) и части 2 статьи 599 КоАП РК (Проезд на запрещающий сигнал светофора), нарушение было также совершено повторно в течение года после наложения штрафа.

Погоню за внедорожником устроили полицейские в Жанаозене


Автомобиль водворили на штрафную стоянку.




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