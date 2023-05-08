Возгорание авто после ДТП в Актау: водитель чудом остался жив

Фото очевидцев
Стали известны подробности ДТП на перекрёстке между 32А и 35 микрорайонами, напротив здания палаты предпринимателей Мангистауской области.
- Около 14:00 часов 8 мая произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель Nissan Tiida проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной Mitsubishi ASX. В результате столкновения произошло возгорание автотранспорта Nissan Tiida. Пострадавших нет. На виновного водителя будет составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.
По данным ДЧС Мангистауской области, в тушении пожара были задействованы одна единица спецтехники и шесть человек личного состава.
- Около 14:00 часов 8 мая произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель Nissan Tiida проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной Mitsubishi ASX. В результате столкновения произошло возгорание автотранспорта Nissan Tiida. Пострадавших нет. На виновного водителя будет составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.
По данным ДЧС Мангистауской области, в тушении пожара были задействованы одна единица спецтехники и шесть человек личного состава.
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