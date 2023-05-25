В Актау сгорела автомашина «ГАЗель»

Возгорание автомобиля марки «ГАЗель» произошло сегодня, 25 мая, в 23 микрорайоне, возле рынка «Восточный».Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 13:56.- Пострадавших нет. Горение ликвидировано. Задействованы в тушении пожара семь сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.