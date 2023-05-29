Подозреваемый в развращении малолетней девочки задержан в Жанаозене





В социальной сети Instagram появилась информация, что во дворе дома 49 в 4 микрорайоне задержали мужчину, который пытался домогаться до несовершеннолетней девочки.По словам жителей, мужчина заставил ребенка раздеться и стал трогать шестилетнюю девочку в интимных местах. И это в окно увидела мать девочки.В департаменте полиции Мангистауской области данный факт подтвердили.- 28 мая 2023 года примерно в 17:00 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что по в Жанаозене в 4 микрорайоне мужчина дотрагивался до интимных мест несовершеннолетней девочки. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Жанаозена по статье 124 Уголовного Кодекса РК (Развращение малолетних),- сообщили в полиции региона.По данным ведомства, 37-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается.