В Актау третий день разыскивают пропавшего студента

В Актау ищут пропавшего 17-летнего студента. Утром 29 мая Артыкбай Алыманов вышел из Yessenov university в неизвестном направлении и не вернулся домой.



Особые приметы парня – среднего телосложения, ростом 175-180 сантиметров.



Был одет в белую толстовку с черной безрукавкой, светло-синие джинсы, черные кроссовки с белыми полосами. При себе была черная борсетка.



Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят связаться по следующим телефонам: 8 (700) 499-72-92 или «102».