Ребенок выпал из окна пятиэтажки в Актау

Ребенок выпал из открытого окна на пятом этаже

Место падения

Инцидент произошел сегодня днем, 10 июня, около 13:00, в доме №24 в 6 микрорайоне.По словам очевидцев, в квартире на пятом этаже остались запертыми трое детей. Родителей дома не было.Малолетний мальчик оказался у окна и выпал через открытую форточку.Ребенок выжил.Прибывшая Скорая доставила пострадавшего в больницу.На место прибыли полицейские и пожарные, которые попытались вскрыть входную дверь. В итоге, детям удалось самим открыть ее. Стражи порядка забрали детей.О случившемся узнала мать пострадавшего, которая в настоящее время отправилась в больницу.