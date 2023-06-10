Ребенок выпал из окна пятиэтажки в Актау

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Инцидент произошел сегодня днем, 10 июня, около 13:00, в доме №24 в 6 микрорайоне.
По словам очевидцев, в квартире на пятом этаже остались запертыми трое детей. Родителей дома не было.
Малолетний мальчик оказался у окна и выпал через открытую форточку.
Ребенок выжил.
Прибывшая Скорая доставила пострадавшего в больницу.
На место прибыли полицейские и пожарные, которые попытались вскрыть входную дверь. В итоге, детям удалось самим открыть ее. Стражи порядка забрали детей.
О случившемся узнала мать пострадавшего, которая в настоящее время отправилась в больницу.
По словам очевидцев, в квартире на пятом этаже остались запертыми трое детей. Родителей дома не было.
Малолетний мальчик оказался у окна и выпал через открытую форточку.
Ребенок выпал из открытого окна на пятом этаже
Ребенок выжил.
Место падения
Прибывшая Скорая доставила пострадавшего в больницу.
На место прибыли полицейские и пожарные, которые попытались вскрыть входную дверь. В итоге, детям удалось самим открыть ее. Стражи порядка забрали детей.
О случившемся узнала мать пострадавшего, которая в настоящее время отправилась в больницу.