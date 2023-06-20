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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:48

Просмотров: 599

Прицеп с яблоками сгорел на трассе Актау-Жетыбай

С 12 по 18 июня в регионе произошло четыре пожара, в трёх из них огонь повредил транспортные средства, сообщает Рукия Сычёва, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Спасатели рассказали некоторые подробности происшествий

Днём 17 июня на трассе Актау-Жетыбай произошло возгорание гружёного яблоками прицепа грузового автомобиля Mersedes Benz Astros 184, 2018 года выпуска. Пострадавших нет.

Ночью 16 июня на територии промышленной зоны № 3 сгорел автомобиль марки HOVA. Обошлось без пострадавших.

Рано утром 13 июня произошло возгорание одной из комнат в кафе «Сулу», которое расположено в Жанаозене. Площадь горения составила 30 квадратных метров.

Прицеп с яблоками сгорел на трассе Актау-Жетыбай


Вечером 12 июня произошёл пожар в селе Бейнеу. На улице Рзаева произошло возгорание остатков древесины. Огонь «перекинулся» на соседнюю улицу Б. Майлина. В результате сгорела крыша однокомнатной времянки и гаража, пристроенных друг к другу. Также в гараже был повреждён мотоцикл, у которого обгорела верхняя часть. Площадь горения составила 165 квадратных метров.

Прицеп с яблоками сгорел на трассе Актау-Жетыбай



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:04

Спасатели рассказали некоторые подробности происшествий.

ДА!, жёсткая конкуренция, среди фарцовыйх "предринимателей", просто так яблоки не загорятся, и кабачные постройки?!...

Все мы ходим под богом.
 
 

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