Прицеп с яблоками сгорел на трассе Актау-Жетыбай

Днём 17 июня на трассе Актау-Жетыбай произошло возгорание гружёного яблоками прицепа грузового автомобиля Mersedes Benz Astros 184, 2018 года выпуска. Пострадавших нет.Ночью 16 июня на територии промышленной зоны № 3 сгорел автомобиль марки HOVA. Обошлось без пострадавших.Рано утром 13 июня произошло возгорание одной из комнат в кафе «Сулу», которое расположено в Жанаозене. Площадь горения составила 30 квадратных метров.Вечером 12 июня произошёл пожар в селе Бейнеу. На улице Рзаева произошло возгорание остатков древесины. Огонь «перекинулся» на соседнюю улицу Б. Майлина. В результате сгорела крыша однокомнатной времянки и гаража, пристроенных друг к другу. Также в гараже был повреждён мотоцикл, у которого обгорела верхняя часть. Площадь горения составила 165 квадратных метров.