Отдыхающих унесло в море на сапбордах в Актау

По информации ведомства, 5 августа в 09:00 у яхт-клуба «Бриз» двух парней и двух девушек унесло ветром и течением в открытое море. На помощь отправились четыре спасателя на лодке.



Им удалось благополучно доставить их на берег. В медицинской помощи они не нуждались.



Спасатели призывают отдыхающих соблюдать правила безопасности на воде.