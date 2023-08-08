Полиция проверяет факт обнаружения человеческих останков в Мангистау

Кадр видео
Человеческий череп обнаружили в степи и запечатлели на видео.
Данную запись распространяют в социальных сетях.
В депаратменте полиции области сообщили, что видео тщательно проверяется.
- В данный момент выясняется, когда и где была снята видеозапись, а также имеет ли она отношение к Мангистауской области, - пояснили в ведомстве.
Данную запись распространяют в социальных сетях.
В депаратменте полиции области сообщили, что видео тщательно проверяется.
- В данный момент выясняется, когда и где была снята видеозапись, а также имеет ли она отношение к Мангистауской области, - пояснили в ведомстве.
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