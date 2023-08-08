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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:49

Просмотров: 1360

Полиция проверяет факт обнаружения человеческих останков в Мангистау

В Сети распространяется видеозапись, на которой запечатлены человеческие останки. В полиции региона сообщили, что данное видео тщательно изучается для подтверждения факта, что это действительно снято в Мангистауской области.

Кадр видео
Человеческий череп обнаружили в степи и запечатлели на видео.

Данную запись распространяют в социальных сетях.

В депаратменте полиции области сообщили, что видео тщательно проверяется.

- В данный момент выясняется, когда и где была снята видеозапись, а также имеет ли она отношение к Мангистауской области, - пояснили в ведомстве.




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