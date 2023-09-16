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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:07

Просмотров: 667

Прямо над головой: кран на стройке напугал жителей Актау

Из-за строительного крана жители 14 микрорайона боятся за детей. В городском акимате прокомментировали ситуацию.

Кадр видео
По словам жителей 14 микрорайона, застройщик перед их домом №14 грубо нарушает технику безопасности. Стрела башенного крана нависает над проезжей частью и пешеходной зоной. Люди опасаются падения строительных материалов.

- Здесь бегают дети, и кран, считай, над их головами. Не дай Бог, могут рухнуть трубы, балки. Да и сама стрела может не выдержать нагрузки и упасть на людей, - жалуются жители дома №14.


В отделе архитектуры пообещали, что проведут переговоры с застройщиком, которым является «СК А-СТРОЙ МОНТАЖ».

Напомним, в июне этого года жители 14 микрорайона попросили городские власти обязать застройщика поливать участок водой от пылеобразования. Вопрос на тот момент решился, но спустя время поливать территорию перестали.




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Комментарии ( 1 )

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  • Кинст
  • Tankushka
 myxa (Посетители) Сегодня, 11:37
Какие переговоры? Вы в своем уме? Останавливайте работы немедленно и штрафуйте застройщика. Грубое не соблюдение техники безопасности, да еще и работы в жилой зоне. Вы ждете несчастного случая???? А кто потом будет отвечать родственникам и близким. Так везде у нас. Человеческие жизни ни имеют никакой ценности. Кругом деньги, деньги, деньги.
 
 

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