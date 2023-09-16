Прямо над головой: кран на стройке напугал жителей Актау

- Здесь бегают дети, и кран, считай, над их головами. Не дай Бог, могут рухнуть трубы, балки. Да и сама стрела может не выдержать нагрузки и упасть на людей, - жалуются жители дома №14.

По словам жителей 14 микрорайона, застройщик перед их домом №14 грубо нарушает технику безопасности. Стрела башенного крана нависает над проезжей частью и пешеходной зоной. Люди опасаются падения строительных материалов.В отделе архитектуры пообещали, что проведут переговоры с застройщиком, которым является «СК А-СТРОЙ МОНТАЖ».Напомним, в июне этого года жители 14 микрорайона попросили городские власти обязать застройщика поливать участок водой от пылеобразования. Вопрос на тот момент решился, но спустя время поливать территорию перестали.