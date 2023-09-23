Пожар в квартире Актау: эвакуировались 50 жильцов

Фото очевидцев
По информации спасателей, сегодня, в 14:38, поступило сообщение о том, что произошел пожар в квартире на седьмом этаже. Загорелся балкон площадью пять квадратных метров.
Своими силами по лестничному маршу эвакуировано 50 человек, в том числе 20 детей. Силами ДЧС было эвакуировано пять человек.
Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 15:03, ликвидирован в 15:14.
На месте работали 10 огнеборцев и четыре единицы техники, также три сотрудника центра медицины катастроф и два сотрудника полиции.
Своими силами по лестничному маршу эвакуировано 50 человек, в том числе 20 детей. Силами ДЧС было эвакуировано пять человек.
Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 15:03, ликвидирован в 15:14.
На месте работали 10 огнеборцев и четыре единицы техники, также три сотрудника центра медицины катастроф и два сотрудника полиции.
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