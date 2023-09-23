Пожар в квартире Актау: эвакуировались 50 жильцов

По информации спасателей, сегодня, в 14:38, поступило сообщение о том, что произошел пожар в квартире на седьмом этаже. Загорелся балкон площадью пять квадратных метров.Своими силами по лестничному маршу эвакуировано 50 человек, в том числе 20 детей. Силами ДЧС было эвакуировано пять человек.Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 15:03, ликвидирован в 15:14.На месте работали 10 огнеборцев и четыре единицы техники, также три сотрудника центра медицины катастроф и два сотрудника полиции.