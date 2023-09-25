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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:28

Просмотров: 1550

В Мангистау водитель сбил женщину с ребенком на дороге

Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 сентября 2023 года на одной из автодорог Мунайлинского района. Подробности рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр видео
Вызов на пульт дежурного «102» управления полиции поступил около 13:30 часов 23 сентября текущего года.

- Водитель автомобиля марки «Ваз 21703110» сбил 26-летнюю женщину и четырехлетнего ребенка на одной из автодорог Мунайлинского района. Потерпевшим была оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены домой,- рассказали в полиции региона.


По данным ведомства, на 19-летнего водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.




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