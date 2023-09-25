В Мангистау водитель сбил женщину с ребенком на дороге

- Водитель автомобиля марки «Ваз 21703110» сбил 26-летнюю женщину и четырехлетнего ребенка на одной из автодорог Мунайлинского района. Потерпевшим была оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены домой,- рассказали в полиции региона.

Вызов на пульт дежурного «102» управления полиции поступил около 13:30 часов 23 сентября текущего года.По данным ведомства, на 19-летнего водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.