«Легковушка» загорелась в Актау

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Жители 31А микрорайона в полдень 1 октября стали свидетелями пожара. Автомобиль объяло пламенем. Огонь сопровождался несколькими громкими хлопками.
Вызов по данному факту поступил в пожарную часть в 12:11.
В 12:21 возгорание ликвидировано.
Пострадавших нет.
В тушении были задействованы семь огнеборцев.
Причины инцидента устанавливает дежурный дознаватель.
Вызов по данному факту поступил в пожарную часть в 12:11.
В 12:21 возгорание ликвидировано.
Пострадавших нет.
В тушении были задействованы семь огнеборцев.
Причины инцидента устанавливает дежурный дознаватель.
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