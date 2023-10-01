«Легковушка» загорелась в Актау

Жители 31А микрорайона в полдень 1 октября стали свидетелями пожара. Автомобиль объяло пламенем. Огонь сопровождался несколькими громкими хлопками.Вызов по данному факту поступил в пожарную часть в 12:11.В 12:21 возгорание ликвидировано.Пострадавших нет.В тушении были задействованы семь огнеборцев.Причины инцидента устанавливает дежурный дознаватель.