Приставал к девушке: дебошира остановил покупатель в Актау

- Мы даже не успели спросить его имени. Если вы увидите эту запись, большое человеческое вам спасибо. Сколько машин проехало, никто не решился помочь. Также благодарим подоспевших на место сотрудников полиции, а именно, Гульахмеда Исмаилова и Нурсултана Аралова, - говорят работники.

7 октября в одном из магазинов, почти в центре города, произошёл неприятный инцидент. По словам хозяев торговой точки, в помещение зашёл молодой человек. Он начал ломать дверную ручку, затем принялся пинать эту же дверь.Его смогла утихомирить сотрудница магазина, которая вывела парня из магазина. Уже на входе молодой человек начал приставать к работнице. Остановить недоброжелательного посетителя смог вовремя вышедший из магазина покупатель, который тут же вступился за даму.Как отметили сотрудники магазина, подобное поведение замечено за данным молодым человеком не в первый раз. Он совершал подобное и в других магазинах.